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14:27, 25 августа 2023Экономика

Иностранцам стало сложнее продавать бизнес в России

Reuters: РФ заставляет зарубежные фирмы продавать активы в стране с допскидками

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Зарубежные компании, планирующие уйти с российского рынка, стали сталкиваться с еще большими сложностями при продаже бизнеса в стране. Reuters узнало, что вдобавок к действующим требованиям российское правительство в ряде случаев может одобрить сделку по выходу иностранной компании из активов, только если она согласится продать бизнес с дополнительными скидками.

Источники рассказали агентству, что правкомиссия по иностранным инвестициям может занизить рыночную стоимость бизнеса компании. В таком случае для его продажи владелец должен будет уменьшить цену на 20-30 процентов. Повлиять на оценку стоимости продажи также может Минэкономики и Центробанк.

Кроме того, правительство с большой вероятностью отказывает компании в продаже активов, если их стоимость превышает 100 миллионов долларов. Такие действия со стороны российских властей существенно затрудняют уход зарубежных компаний с рынка, уверены собеседники агентства. В связи с этим они вынуждены искать альтернативные варианты избавления от активов в России.

Сейчас для ухода с российского рынка зарубежные компании должны либо продать бизнес с 50-процентной скидкой, либо уплатить налог в размере не менее 10 процентов от суммы сделки. Банки и энергетические компании также должны получить особое разрешение от президента России Владимира Путина.

Спустя четыре месяца после подачи заявки продать бизнес в России удалось нидерландской пивоваренной компании Heineken. Сумма сделки составила 1 евро за 100 процентов акций компании. Новым владельцем активов стал производитель «Дихлофоса» группа «Арнест». Компания производит аэрозольную продукцию, в том числе освежители воздуха и лаки, а также металлические банки.

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    Мария Грушко
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