Heineken продал бизнес в России за 1 евро

Heineken продал активы в России группе «Арнест» за 1 евро

Нидерландская пивоваренная компания Heineken завершила сделку по продаже активов в России. Таким образом, концерн полностью покинул российский рынок. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте компании.

Heineken продал бизнес российской группе «Арнест», которая производит аэрозольную продукцию, в том числе освежители воздуха и лаки, а также металлические банки. Новый владелец получит семь пивоваренных заводов в России. На предприятиях работает 1800 сотрудников.

Сумма сделки составила 1 евро за 100 процентов акций компании. Уход Heineken из России повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 миллионов евро. В компании подчеркнули, что варианты возвращения в страну исключены.

Пивоваренная компания подала заявку на одобрение сделки по продаже активов еще в апреле 2023 года. В конце июля концерн акцентировал внимание на трудностях, связанных с выходом из местных активов, а также с продажей бизнеса в стране.

Сейчас для ухода с российского рынка зарубежным компаниям нужно получить соответствующее разрешение от представителей специальной комиссии Министерства финансов. При этом продажа активов может производиться либо только со скидкой не менее 50 процентов от стоимости и рассрочкой платежа для покупателя на один-два года, либо при условии уплаты добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее десяти процентов от суммы сделки.