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12:23, 31 июля 2023Экономика

Heineken пожаловался на сложности с продажей бизнеса в России

В Heineken заявили об усложнении процесса выхода из российских активов

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

В нидерландском пивоваренном концерне Heineken пожаловались на сложности с продажей бизнеса в России и заявили о трудностях, связанных с выходом из местных активов. Компания подала заявку на одобрение сделки по продаже активов еще в апреле 2023 года, однако к настоящему времени до сих пор не закрыла сделку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании за первую воловину года.

В концерне отметили, что продолжают работать над закрытием сделки по продаже российского бизнеса. На этом фоне к концу июня произошло обесценивание активов концерна (снижение стоимости актива в связи с его владением — прим. «Ленты.ру») на общую сумму 201 миллиона евро, из которых 88 миллионов компания потеряла к декабрю 2022-го, а еще 113 миллионов — к июлю 2023-го.

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В настоящее время для ухода с российского рынка зарубежным компаниям необходимо выполнить ряд условий. В частности, им нужно получить соответствующее разрешение от представителей специальной комиссии Министерства финансов. При этом продажа активов может производиться по одной из нескольких схем, на которые опирается ведомство при вынесении окончательного решения: со скидкой не менее 50 процентов от стоимости и рассрочкой платежа для покупателя на один-два года либо при условии уплаты добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее десяти процентов от суммы сделки.

В июле власти еще больше усложнили процесс выхода зарубежных компаний из российского бизнеса. По новым правилам, срок опциона обратного выкупа активов не может превышать двух лет и должен проводиться по актуальной рыночной стоимости бизнеса. В середине месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил действующие ограничения необходимостью защиты российской экономики от негативных последствий международных санкций.

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    Анатолий Акулов
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