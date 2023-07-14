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12:57, 14 июля 2023Экономика

Иностранному бизнесу осложнили уход из России

Правительство сформировало новые требования для продажи российского бизнеса иностранцами

Фото: CoWomen / Unsplash

Власти России осложнили иностранному бизнесу выход из местного бизнеса. Для этого они сформировали новый перечень требований для заключения сделки о продаже активов, сообщает газета «Ведомости».

В обновленном списке десять пунктов, значительная часть из которых уже действует применительно к продаже российского бизнеса компаниями из недружественных стран. По новым правилам, срок опциона обратного выкупа не может превышать два года. Если бывший владелец активов воспользуется им, он будет обязан выплатить за активы актуальную рыночную цену.

По словам источника «Ведомостей», иностранцы зачастую заключали сделки в том числе с менеджментом, чтобы дождаться момента урегулирования отношений Запада и России и гарантированно вернуть бизнес. Задача правительства — в том, чтобы компании, которые остались в России, продолжали здесь работать, а не занимались поиском возможностей для безболезненного временного соблюдения политического этикета. «Выход не должен быть легким. Они должны понимать, что теряют», — подчеркнул источник.

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Также среди нововведений — требование к покупателю разместить на организованных торгах до 20 процентов акций публичных компаний компаний. Провести листинг необходимо в течение года после заключения сделки, а завершить выход на биржу — в течение трех лет. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, власти рассматривают этот механизм для «оживления» рынка ценных бумаг.

На текущий момент для продажи российского бизнеса иностранные компании из недружественных государств должны получить одобрение властей. Они также должны предоставить новым владельцам скидку или рассрочку платежа и совершить одноразовый взнос в бюджет. Согласно выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, его размер должен составлять не менее 10 процентов от рыночной стоимости актива при дисконте свыше 90 процентов.

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    Вячеслав Агапов
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