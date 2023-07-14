В Кремле порассуждали о «прянике» для западного бизнеса

Песков счел вопросом для дискуссии создание мер для сохранения западного бизнеса в России

Целесообразность создания мер для побуждения западных компаний оставаться на российском рынке необходимо обсуждать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, нужно ли использовать помимо «кнута» еще и «пряник», чтобы зарубежный бизнес не покидал Россию, сообщает РБК.

Действующие ограничения в отношении продажи российских активов иностранным бизнесом были призваны защитить национальную экономику от негативных последствий международных санкций и стали ответом на беспрецедентное давление западных стран, отметил представитель Кремля.

Несмотря на это, в дальнейшем нужно обсуждать возможность создания стимулирующих мер для продолжения работы зарубежного бизнеса на территории России. «Это такой вопрос очень объемный, вопрос для дискуссии», — уточнил пресс-секретарь президента.

В настоящее время для того, чтобы зарубежные компании смогли покинуть российский рынок, необходимо разрешение от представителей специальной комиссии Министерства финансов. При этом ведомство при вынесении окончательного решения опирается на ряд критериев, включая продажу актива со скидкой не менее 50 процентов от стоимости и рассрочку платежа для покупателя на один-два года либо уплату добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее десяти процентов от суммы сделки.

При этом в середине июня сообщалось о планах российских властей еще больше ужесточить правила ухода зарубежного бизнеса. Financial Times писала о намерении государства национализировать активы иностранного бизнеса в стране по «бросовым» ценам (ниже средних по рынку) с возможностью дальнейшей передачи в собственность российским компаниям.

В июле процесс продажи активов действительно усложнили, но иным способом. Власти сформировали перечень из десяти требований для совершения сделок по уходу западных компаний. По новым правилам, срок опциона обратного выкупа активов не может превышать двух лет и должен проводиться по актуальной рыночной стоимости бизнеса.