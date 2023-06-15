Россия ужесточит правила ухода западных компаний с рынка

FT: Россия планирует национализацию западных компаний по бросовым ценам

Российское правительство планирует затруднить западным фирмам уход с местного рынка. О новом способе наказать компании из «недружественных» стран за введенные против страны санкции пишет газета Financial Times (FT).

Издание узнало, что на прошлой неделе в России был подготовлен указ, согласно которому государство фактически сможет национализировать активы иностранного бизнеса в стране по бросовым ценам (ниже средних по рынку). Впоследствии их смогут приобрести только российские компании.

Согласно документу, государство получит право покупать любые западные активы со значительной скидкой, чтобы потом продавать их по более высокой цене. Таким образом власти собираются пополнить федеральный бюджет, указывает газета.

Один из топ-менеджеров рассказал FT, что бизнес считает национализацию неизбежной. «Государству нужны деньги», — объяснил он необходимость меры. По его словам, переход имущества в собственность государства в первую очередь коснется добывающих отраслей и производства потребительских товаров. Меньше всего национализации будут подвержены технологические компании.

В Центробанке опасаются, что отток иностранного капитала может еще больше ослабить рубль и ограничить возможности российских инвесторов. В то же время уход иностранных компаний с рынка поддерживают в Минфине, ссылаясь на то, что такой способ позволит получить больше доходов для бюджета.

С января по май российский бюджет получил 9,8 триллиона рублей всех доходов (нефтегазовых и ненефтегазовых), что на 19 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом расходы составили 13,2 триллиона рублей, что на 27 процентов превышает показатель годом ранее. Таким образом, дефицит бюджета составил 3,4 триллиона рублей против запланированных 2,9 триллиона и профицита годом ранее.

Компенсировать выпадение доходов власти планируют за счет единоразового сбора со сверхприбыли (windfall tax) компаний в размере 300 миллиардов рублей, сборов с производителей удобрений и обещанных крупными компаниями дивидендов.