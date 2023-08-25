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08:30, 25 августа 2023Из жизни

Мужчина укусил обвившего его шею трехметрового питона за хвост и спасся

В Таиланде 68-летний мужчина укусил трехметрового питона, обвившего его шею

Фото: David Clode / Unsplash

Житель таиландской провинции Самутпракан отбился от обвившего его шею питона, укусив его за хвост. Об этом сообщает The Thaiger.

68-летний Сарают Малачан рассказал, что почувствовал резкую боль в ноге, когда отдыхал после трудового дня. Причиной оказался трехметровый питон, который сначала укусил его, а затем обвился вокруг его шеи.

Малачан пытался сбросить с себя змею и звал на помощь, однако его никто не слышал. Не в силах противостоять питону, он укусил его за хвост. Змея сразу же ослабила хватку, и мужчине удалось спастись.

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Малачан не дал питону сбежать и, схватив его за голову, потащил в полицию, чтобы сообщить о случившемся.

Сотрудники правоохранительных органов вызвали волонтеров, которые забрали змею и оказали первую помощь пострадавшему. После этого Малачана доставили в больницу для лечения.

Ранее сообщалось, что в США четверо друзей поймали гигантского питона и сфотографировались с ним на память. Процесс поимки гигантской змеи попал на видео.

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    Алиса Удовик
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