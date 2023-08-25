Конгрессвумен Грин: саммит БРИКС подорвет экономику США и уничтожит доллар

Пока кандидаты в президенты США заняты тем, что все сильнее затягивают страну в украинский кризис, действительно стоило бы уделить внимание саммиту БРИКС, который вредит американской экономике. Об этих последствиях заявила конгрессвумен Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter).

Днем ранее прошли дебаты участников в выборах единого кандидата от республиканской партии. Лишь один из них, Вивек Рамасвами, выступил против дальнейшей помощи Украине.

«Я все еще испытываю чистое отвращение к тому факту, что почти все кандидаты прошлой ночью были неистовыми неоконсерваторами, стремящимися еще глубже втянуть Америку в войну на Украине», — написала Грин. Она отметила, что китайский БРИКС способен подорвать экономику США и уничтожить доллар.

Ранее расширение списка стран-участниц саммита назвали победой Си Цзиньпина и Владимира Путина. Отмечается, что лидеры КНР и РФ настаивали на расширении блока из-за геополитической и экономической конкуренции с Западом.