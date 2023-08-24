Расширение БРИКС назвали победой Китая и России

WSJ: расширение БРИКС является победой Си Цзиньпина и Владимира Путина

Решение шести стран присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) свидетельствует о победе Москвы и Пекина в противостоянии с Западом. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal (WSJ).

В материале отмечается, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин настаивали на расширении блока из-за геополитической и экономической конкуренции с Западом. «Они утверждали, что увеличение числа участников придаст развивающимся стран более сильный голос, что в большей степени будет соответствовать их величине», — сказано в сообщении.

Китай стремится к укреплению связей с Африкой, Азией и странами Латинской Америки, которые относятся к США с традиционным подозрением. Россия, в свою очередь, намерена выйти на новые рынки и найти новых союзников, чтобы ослабить влияние санкционных ограничений, введенных из-за специальной военной операции на Украине.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Как сообщил политик, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил о принятии ЕС к сведению новости о расширении БРИКС.