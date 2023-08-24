Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 24 августа 2023Мир

ЕС озвучил позицию по расширению БРИКС

Представитель ЕС Стано: Евросоюз принял к сведению новость о расширении БРИКС
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Marco Longari / AP

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о принятии ЕС к сведению новости о расширении БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли к сведению эту информацию, мы установили контакты с отдельными членами БРИКС, работаем с ними индивидуально по важным для нас вопросам», — ответил дипломат на вопрос о расширении объединения и вхождения в него Ирана.

При этом он обратил внимание, что расширение БРИКС является исключительно вопросом стран, входящих в объединение. Также он подчеркнул, что ЕС никак не участвует в деятельности БРИКС и не развивает напрямую контакты с объединением.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Как сообщил политик, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    На рухнувшем самолете Пригожина летели руководители его ЧВК. Всего погибли 10 человек. Что о них известно?

    Стало известно о допросе пилота частных джетов Пригожина

    Путин поручил утвердить план развития городов Арктики с воинскими частями

    Пилот рассказал о доступе к ангарам в аэропорту вылета самолета Пригожина

    Россиянам назвали условие для обязательного обращения к врачу после укуса комара

    Минобороны показало кадры ночного удара по центру принятия решений ВСУ

    Компания Baykar Makina подарила Украине БПЛА Bayraktar ко Дню независимости

    Россиянин возил мужчину в багажнике и требовал признаться в торговле наркотиками

    Наталья Бондарчук раскрыла отношение к поклонникам своей матери

    Депутат Гурулев попал в ДТП в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости