ЕС озвучил позицию по расширению БРИКС

Представитель ЕС Стано: Евросоюз принял к сведению новость о расширении БРИКС

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о принятии ЕС к сведению новости о расширении БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли к сведению эту информацию, мы установили контакты с отдельными членами БРИКС, работаем с ними индивидуально по важным для нас вопросам», — ответил дипломат на вопрос о расширении объединения и вхождения в него Ирана.

При этом он обратил внимание, что расширение БРИКС является исключительно вопросом стран, входящих в объединение. Также он подчеркнул, что ЕС никак не участвует в деятельности БРИКС и не развивает напрямую контакты с объединением.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Как сообщил политик, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.