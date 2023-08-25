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20:18, 25 августа 2023Наука и техника

Найден новый способ восстановления клеток легких

Cell Stem Cell: найден новый способ восстановления клеток легких

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Ученые из Центра регенеративной медицины (CReM) при Бостонском университете нашли способ восстановления клеток легких. Открытие позволит сформировать новые способы борьбы с эмфиземой, фиброзом легких и коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

Подход основан на уникальном методе вживления сконструированных клеток в поврежденную ткань легких. Для этого специалисты сначала изготовили трансплантат с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК). Эти клетки могут быть получены из крови или кожи любого пациента с помощью технологии перепрограммирования.

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Затем авторы сосредоточились на долговременном приживлении изготовленных клеток в легких. Основной целью были альвеолы, которые представляют собой крошечные пузырьки, ответственные за газообмен. После пересадки базальных клеток имплантанты начинали самостоятельно создавать свои копии путем деления, формируя основу для других типов клеток, образующих функциональный эпителий дыхательных путей.

Кроме того, для пациентов, страдающих генетическими заболеваниями легких (такими как муковисцидоз и первичная цилиарная дискинезия), возможно генное редактирование ИПСК в лаборатории перед трансплантацией. Таким образом в приживленных клетках будет исправлена генная мутация, а больные смогут выздороветь.

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    Елена Апазиди
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