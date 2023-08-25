В Турции захотели исключить алкоголь из all inclusive в отелях

В Турции захотели исключить алкоголь из системы all inclusive ради снижения цен

В туристической отрасли в Турции захотели исключить бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях ради снижения цен на отдых. С такой идеей выступил гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур, сообщает Turizm Guncel.

По его словам, спиртные напитки являются большой частью расходов отельеров, поэтому отказ от них позволит снизить траты и сделать туры более доступными. При этом бизнесмен не предлагает полностью отказываться от алкоголя. Он отметил, что «алкогольные пакеты» при желании можно будет приобрести дополнительно.

Ранее эксперт туррынка Саваш Даш раскрыл причины резкого подорожания отдыха в Турции для россиян. По его словам, оно связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране. Еще одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш назвал успешный летний сезон 2022 года. Специалист объяснил, что представители туристической отрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и намеренно повысили цены.