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17:59, 25 августа 2023Среда обитания

Россиян предупредили о штрафах за выброс одного типа мусора в бак возле дома

РИАМО: выброс строительного мусора в общественный бак приведет к штрафу

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Выброс отходов стройматериалов в бак возле дома приведет к штрафу. Об этом россиян предупредили в пресс-службе компании «Санитар Города», пишет РИАМО.

Специалисты отметили, что один типа мусора — строительные отходы — нельзя выбрасывать в общественные городские баки. В случае нарушения этого правила положен штраф, при этом при повторном нарушении его сумма удваивается.

Во время ремонта в частном доме, квартире или при строительстве жилья для вывоза обломков кирпичей, штукатурки, старых окон и других аналогичных отходов необходимо либо воспользоваться услугами специализированной компании, либо самостоятельно утилизировать такой мусор. Для этого эксперты рекомендуют купить специальную упаковку, чтобы обеспечить удобную и безопасную сортировку отходов.

«Чем больше объем вывозимых отходов, тем более габаритная техника понадобится. Мусор обычно вывозят в контейнерах 8, 20, 27 кубометров», — пояснили в пресс-службе организации.

В августе стало известно, что в России захотели ужесточить контроль за утилизацией мусора.

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    Полина Кислицына
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