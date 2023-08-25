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13:41, 25 августа 2023Культура

Дима Билан выступил на детском форуме и получил более пяти миллионов рублей

Mash: Дима Билан получил более пяти миллионов рублей за получасовое выступление

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский певец Дима Билан получил более пяти миллионов рублей за получасовое выступление на Международном детском культурном форуме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, гонорар артиста в полтора раза превысил общий призовой фонд мероприятия, также он является больше стандартной суммы, получаемой певцом за выступление, на 30 процентов. За свое участие в форуме артист заработал 5,4 миллиона рублей.

Ранее Дима Билан поддержал исполнительницу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) после ее признаний в алкоголизме. Музыкант заявил, что был тронут словами артистки о том, что она начала лечиться от зависимости.

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    Варвара Кошечкина
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