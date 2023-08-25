Дима Билан выступил на детском форуме и получил более пяти миллионов рублей

Mash: Дима Билан получил более пяти миллионов рублей за получасовое выступление

Российский певец Дима Билан получил более пяти миллионов рублей за получасовое выступление на Международном детском культурном форуме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, гонорар артиста в полтора раза превысил общий призовой фонд мероприятия, также он является больше стандартной суммы, получаемой певцом за выступление, на 30 процентов. За свое участие в форуме артист заработал 5,4 миллиона рублей.

Ранее Дима Билан поддержал исполнительницу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) после ее признаний в алкоголизме. Музыкант заявил, что был тронут словами артистки о том, что она начала лечиться от зависимости.