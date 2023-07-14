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10:30, 14 июля 2023Культура

Билан поддержал МакSим после ее признаний в алкоголизме

Дима Билан поддержал МакSим после ее признаний в алкоголизме

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Дима Билан поддержал исполнительницу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) после ее признаний в алкоголизме. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант заявил, что был тронут словами артистки о том, что она начала лечиться от зависимости. «Непростая миссия быть артисткой и быть всегда на виду! Хрупкая, но какая ты сильная! Пусть все будет хорошо!» — написал певец под постом исполнительницы.

МакSим, в свою очередь, поблагодарила коллегу, а также призналась, что их совместные разговоры сыграли для нее большую роль.

13 июля певица впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка поведала, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи. МакSим отметила, что сейчас находится в реабилитационном центре и проходит лечение.

Ранее психолог Дарья Серебрякова оценила шансы артистки излечиться от алкоголизма.

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    Анастасия Астахова
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