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16:38, 25 августа 2023Экономика

Россиянам назвали самые выгодные валюты для вложений

Экономист Абрамов: юань, доллар и евро — самые выгодные для вложений валюты

Фото: Reuters

Юань, доллар и евро — самые выгодные для краткосрочных вложений валюты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

«Вложения в валюту всегда носят повышенный риск. Если все-таки инвестор готов брать риск на себя, то сегодня стоит сохранять диверсифицированный подход. Для краткосрочных более-менее стабильных операций, направленных на то, чтобы защитить себя от инфляции и девальвации рубля, возможны инвестиции в юани», — поделился он.

При этом Абрамов сообщил, что юань является отчасти конвертируемой валютой, поэтому его нельзя использовать ни в каких операциях, кроме вложений.

Инвестор, вкладывающийся в юани, обречен на то, чтобы периодически конвертировать средства в рубли, что сопряжено с некоторыми рисками

Александр Абрамовэкономист

«Также мне кажется, что все-таки имеет смысл поддерживать сбережения в долларах и евро, несмотря на все риски на внутреннем рынке, как некоторую временную подушку безопасности», — сказал экономист.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что пока не видит валют, которые были бы безопасны для долгосрочных вложения.

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    Алена Шевченко
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