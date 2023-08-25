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13:01, 25 августа 2023Экономика

Рублю предрекли серьезное укрепление до конца 2023 года

Экономист Юденков: доллар вернется к отметке в 80-90 рублей к декабрю
СюжетКурс доллара:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Курс доллара может вернуться к отметке в 80-90 рублей уже к декабрю при условии нормализации экспортных потоков. При этом разница между экспортом и импортом может быть минимизирована не за счет нефтегазовых доходов. О шансе на серьезное укрепление рубля в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.

«Главная проблема для нас сегодня — разница между экспортом и импортом. Если импорт находится на уровне 2021-2022 года, то восстановить экспорт пока не удается. Но я уверен, что в ближайшее время мы выйдем на нормальные потоки, причем не за счет нефтегазовых доходов», — уверен Юденков.

Экономист указал на значительные успехи России в экспорте продовольствия, а также в машиностроении для легкой и перерабатывающей промышленности, в производстве комбайнов, оборудования для фабрик.

У нас есть где отыграть потери цен на газ и нефть. Пока китайцы шьют для нас одежду, мы для них готовим питание

Юрий Юденковэкономист

Юденков допустил, что при сохранении текущей динамики и в отсутствие дополнительных информационных шоков валютные курсы могут стабилизироваться, в результате чего доллар вернется к отметке в 80-90 рублей уже к декабрю-январю.

«Текущий курс — это действия спекулянтов. Но, если не будет никаких политических шоков, ситуация стабилизируется. Более того, возможно, на курс в 80-90 рублей мы можем выйти уже к ноябрю», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что в последнее время зависимость рубля от мировых цен на нефть и ключевой ставки снизилась. На этом фоне в ближайшие годы курс российской валюты может укрепиться до 85-90 рублей за доллар.

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    Наталия Белова
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