Мужчина ушел под воду на затопленной улице в Приморье и попал на видео

Мужчина ушел под воду на затопленной улице во Владивостоке

Мужчина из Владивостока ушел под воду на затопленный улице. Видео с инцидентом попало в сеть, его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах россиянин с зонтом идет по залитой автомобильный дороге, но падает из-за течения. Он оказывается в грязной воде рядом с машиной и не может встать. По информации издания, мужчину удалось спасти.

Несколько улиц Владивостока оказались затоплены из-за мощных дождей в Приморском крае. Местные власти попросили работодателей отпустить сотрудников с работы пораньше и призвали жителей не выезжать на личных автомобилях без необходимости. Движение трамваев было приостановлено, а несколько районов остались без электричества.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до конца дня.

Ранее сообщалось, что 27 населенных пунктов в Приморье оказались отрезанными от транспорта. Ограничение и полное отсутствие проезда наблюдается в девяти муниципалитетах регионах.