Десятки населенных пунктов в Приморье оказались отрезаны из-за ливней

В Приморье отрезанными от транспорта оказались 27 населенных пунктов

В Приморском крае из-за продолжительных ливней от транспортного сообщения оказались отрезаны десятки населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Власти уточнили, что ограничение и полное отсутствие проезда наблюдается в девяти муниципалитетах региона. К вечеру 25 августа нельзя было проехать в 27 населенных пунктах. «Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Кондратеновка, Яконовка, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонникии, Дерсу, Зимники, Каленовка, Ракитное, Ясная Поляна, Орехово, Боголюбова, Поляны, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ударное, Ариадное, Пожига», — перечислено в сообщении.

Ранее губернатор региона Олег Кожемяко ввел режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На тот момент общий ущерб региону оценили в семь миллиардов рублей.