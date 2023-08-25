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15:07, 25 августа 2023Среда обитания

Десятки населенных пунктов в Приморье оказались отрезаны из-за ливней

В Приморье отрезанными от транспорта оказались 27 населенных пунктов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Приморском крае из-за продолжительных ливней от транспортного сообщения оказались отрезаны десятки населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Власти уточнили, что ограничение и полное отсутствие проезда наблюдается в девяти муниципалитетах региона. К вечеру 25 августа нельзя было проехать в 27 населенных пунктах. «Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Кондратеновка, Яконовка, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонникии, Дерсу, Зимники, Каленовка, Ракитное, Ясная Поляна, Орехово, Боголюбова, Поляны, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ударное, Ариадное, Пожига», — перечислено в сообщении.

Ранее губернатор региона Олег Кожемяко ввел режим чрезвычайной ситуации федерального характера. На тот момент общий ущерб региону оценили в семь миллиардов рублей.

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