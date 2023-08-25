Режим ЧС федерального характера ввели в российском регионе

Губернатор Приморья Кожемяко ввел в регионе режим ЧС федерального характера

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера ввели в Приморском крае. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор серьезно пострадавшего от осадков российского региона Олег Кожемяко.

По словам главы региона, общий ущерб региону уже оценили в 7 миллиардов рублей.

«Все это нужно восстанавливать, и мы нашли поддержку со стороны федеральной власти. В край поступает гуманитарная помощь для граждан, технические средства для устранения последствий паводка», — сообщил он.

К утру 24 августа число подтопленных придомовых участков в Приморье выросло в семь раз относительно вечера предыдущего дня. Подтопленными из-за ливней оказались 848 придомовых территорий, 39 многоквартирных и 30 частных домов.

Жителей пригорода Владивостока призвали срочно эвакуироваться из-за затоплений.