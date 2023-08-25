Жителей российского города призвали срочно эвакуироваться из-за затоплений

Заммэра Владивостока призвал оказавшихся в зоне подтопления граждан к эвакуации

Заместитель мэра Владивостока Дмитрий Свитайло призвал жителей пригорода, оказавшихся в зоне подтопления после сброса воды из Богатинского водохранилища, к срочной эвакуации в пункты временного размещения. Его обращение опубликовало официальное сообщество администрации российского города во «ВКонтакте».

Заммэра отметил, что в данный момент пожарно-спасательный гарнизон готовится к эвакуации граждан в связи с подъемом уровня воды в реке Богатая. К пункту временного размещения владивостокцев доставят специальные бесплатные автобусы.

В администрации предупредили, что сейчас находиться рядом с рекой Богатой очень опасно. «Жители подтапливаемых районов устья реки Богатая, пожалуйста, не игнорируйте сообщения администрации о необходимости эвакуации!» — настоятельно порекомендовал Свитайло.

В этот же день стало известно, что во Владивостоке десятки тысяч жителей остались без света из-за разбушевавшейся непогоды.

