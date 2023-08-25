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09:35, 25 августа 2023Среда обитания

Приморью предрекли угрозу прихода нового опасного тайфуна

Метеоролог Кубай: в начале сентября на Приморье может обрушиться новый тайфун

Фото: Антон Иванов / ТАСС

В начале сентября на Приморский край может обрушиться новый опасный тайфун. Угрозу прихода стихийного бедствия в регион предрек глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, его цитирует Telegram-канал Примгидромета.

По словам метеоролога, существует вероятность того, что в ближайшие дни в районе 10-й широты на меридиане Токио может зародиться тайфун, пока не получивший названия. Согласно предварительным расчетам, в середине первой декады сентября он может пересечь остров Хонсю и выйти в Японское море. «Если это произойдет, то для нашего края это опасно. Будем за ним наблюдать и просчитывать возможные его шаги каждые шесть часов», — рассказал Кубай.

Что касается погоды в Приморском крае в конце августа, то специалист отметил, что в начале будущей недели над Желтым морем сформируется южный циклон. Пройдя с юга на север, 30 августа его центр может оказаться над Приморьем. В результате, добавил Кубай, во вторник и среду, 29 и 30 августа, погода в регионе вновь может резко ухудшиться — в эти дни ожидаются сильные ливни, а также подъем уровня воды в реках до критических отметок, сопровождающийся их выходами из берегов.

К утру 24 августа стало известно, что число подтопленных придомовых участков в Приморье выросло в семь раз относительно вечера предыдущего дня. Подтопленными из-за ливней оказались 848 придомовых территорий, 39 многоквартирных и 30 частных домов.

Помимо этого, директор ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Павел Крестов призвал Дальний Восток готовиться к более мощным тайфунам.

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    Полина Кислицына
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