Дальний Восток призвали готовиться к более мощным тайфунам

Ученый Крестов призвал Дальний Восток готовиться к более мощным тайфунам

В будущем Дальний Восток ждут более частые и мощные тайфуны из-за изменения климата. Готовиться к подобным стихийным бедствиям регион призвал директор ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Павел Крестов, его слова приводит издание PrimaMedia.

По словам ученого, в последнее время тайфуны все чаще пробивают континентальные воздушные массы и распространяются все дальше на север Дальнего Востока, и сейчас регион ожидает всплеск их активности. В будущем, предрек исследователь, из-за примерно двукратного роста циклонической активности количество таких стихийных бедствий, а также их разрушительная сила увеличатся.

«Если раньше циклоны зарождались до тропика Рака в северном полушарии, то сейчас они зарождаются уже севернее тропика, соответственно, становятся более мощными и достигают более высоких широт. Готовиться к частым тайфунам сейчас нам просто жизненно необходимо», — подчеркнул он. При этом специалист добавил, что на Дальнем Востоке такой же, как в Японии, уровень частоты активности тайфунов в ближайшем будущем наблюдаться не будет.

Помимо этого, Крестов указал на негативные экологические последствия от тайфунов. Он отметил, что такие стихийные бедствия наносят значительный ущерб не только домам, а также дорогам и другим объектам местной инфраструктуры, но и уникальному растительному миру — в результате миграции тропических циклонов в северном направлении сильно страдают бореальные леса, расположенные севернее 50 градусов северной широты.

«Тайфун валит деревья, и хотя многие из них, на первый взгляд, не повреждены, их корневая система очень сильно подорвана. Деревья ослаблены и теряют защиту перед насекомыми, патогенами, грибами. Соответственно, в течение 3-5 лет пораженные деревья умирают», — пояснил ученый.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что на Приморский край 16-17 августа обрушится новый тайфун под названием «Лан». По его словам, природное явление не принесет таких же сильных дождей, как предыдущий тайфун «Канун», но осложнит погодную ситуацию в регионе.