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14:45, 25 августа 2023Путешествия

Мощный пожар на пляже в Краснодарском крае попал на видео

Shot: в Краснодарском крае загорелся лодочный ангар отеля Lavicon

Мощный пожар на пляже в курортном поселке Небуг в Краснодарском крае попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как над побережьем поднялись клубы черного дыма. По информации источника, возгорание произошло в техническом ангаре четырехзвездочного отеля Lavicon Hotel Collection, где хранились лодки.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы

Ранее в августе пассажир авиакомпании Air Franceзаснул во время полета и едва не устроил крупный пожар в самолете из-за перегревшейся портативной зарядки. Инцидент произошел на рейсе из Парижа (Франция) в Аккру (Гана).

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    Фариза Бацазова
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