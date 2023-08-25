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09:06, 25 августа 2023Путешествия

Пассажир заснул в самолете и едва не устроил пожар из-за перегревшейся зарядки

Стюардессы Air France потушили возникшее из-за зарядки пассажира возгорание

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Пассажир авиакомпании Air France заснул во время полета и едва не устроил крупный пожар в самолете из-за перегревшейся портативной зарядки. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Парижа (Франция) в Аккру (Гана). Один из путешественников почувствовал запах горящей электроники и понял, что он исходит от другого пассажира, который в это время спал. Оказалось, что мужчина подключил портативное зарядное устройство к источнику питания у сиденья, одновременно заряжая им мобильный телефон.

Когда стюардессы узнали о происходящем, они оперативно надели противопожарные маски и потушили возникшее возгорания.

Ранее на борту пассажирского самолета United Airlines взорвался ноутбук, что привело к госпитализации четырех стюардесс сразу после экстренной посадки лайнера. Уточняется, что самолет вернулся в аэропорт вылета спустя 11 минут.

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    Зарина Дзагоева
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