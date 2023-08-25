В Госдуме предложили отменить два налога для снижения цен на топливо

Депутат Арефьев призвал отменить транспортный налог для снижения цен на топливо

Государству необходимо вмешаться и отменить два вида налога, чтобы повлиять на ситуацию с ростом цен на дизельное топливо. Предложение по снижению цены дизеля в разговоре с «Лентой.ру» озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Цена на сегодняшний день государством и без того регулируется, потому что введен налог на добычу полезных ископаемых — НДПИ. (...) Внутренние производители, естественно, закладывают НДПИ в цену, поэтому цены на горюче-смазочные материалы вызваны прежде всего вот этим налогообложением. Если его убрать, то цена сегодня ушла бы где-то на 30 рублей за литр», — сказал он.

Мы давно ставим вопрос о регулировании цен на товары первой необходимости, в том числе и бензин, который тоже является таким товаром. (...) Если убрать из ценообразования НДПИ и транспортный налог, то все сразу вернется на круги своя Николай Арефьев заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Парламентарий объяснил свою позицию относительно транспортного налога в рамках формирования цен на дизель.

«Также стоит освободить от транспортного налога, его еще пять лет назад "воткнули" в цену бензина, и теперь мы платим транспортный налог и в бензине, и еще дополнительно как транспортный налог. Даже президент [России Владимир Путин] говорил о том, что его надо убрать, но не убирают. В итоге растет цена на дизельное топливо», — уточнил Арефьев.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин попросил председателя правительства Михаила Мишустина ограничить цены на топливо и ввести госрегулирование стоимости дизеля, зафиксировав его цену ниже 60 рублей предложил.

По словам Матягина, цены на АЗС растут из-за подорожания бензина на бирже и из-за отмен скидок для автомобилистов на заправках, а всего за неделю стоимость дизельного топлива в регионах центральной и южной России увеличилась на 10 процентов, до уровня 68-70 рублей за литр.