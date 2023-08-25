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15:47, 25 августа 2023Ценности

Собчак похвасталась новой сумкой за миллионы рублей

Кадр: Telegram-канал «СОБЧАК»

Российская телеведущая Ксения Собчак похвасталась новой сумкой французской люксовой марки Hermes за миллионы рублей. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость продемонстрировала распаковку своей покупки. Она показала данное изделие модели Birkin из кожи с одинарной ручкой, плечевым ремнем и металлической фурнитурой. «Как же мне нравится цвет», — заявила в подписи журналистка.

При этом известно, что на популярном сайте компании по перепродаже коллекционных сумок Madison Avenue Couture указанный аксессуар лилового оттенка стоит 36,5 тысячи долларов (примерно 3,5 миллиона рублей).

Ранее в августе рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, похвасталась новым аксессуаром люксового бренда. На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница продемонстрировала бежевую сумку французской марки Chanel с двумя ручками, наружным карманом и монограммой компании.

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    Карина Черных
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