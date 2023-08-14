Инстасамка похвасталась своей первой сумкой Chanel

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, похвасталась новым аксессуаром люксового бренда. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница продемонстрировала бежевую сумку французской марки Chanel с двумя ручками, наружным карманом и монограммой компании. При этом звезда пояснила, что это ее первая сумка данного бренда.

Также на снимке она отметила своего мужа-блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин). 22-летний инфлюэнсер подарил супруге автомобиль Mercedes-Benz V-класса стоимостью 30 миллионов рублей.

Ранее в августе телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала фото с новым аксессуаром, и ее подняли на смех в сети фразой «русский колхоз». На размещенных снимках 32-летняя инфлюэнсерша предстала, позируя на улице в брючном костюме в клетку с собакой на руках. Образ она дополнила объемной прямоугольной сумкой бордового цвета с бахромой и растительными узорами.