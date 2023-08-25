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00:01, 26 августа 2023Бывший СССР

Кулеба рассказал о маршрутах транспортировки зерна

Кулеба заявил, что иные маршруты транспортировки зерна уступают черноморскому
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Украина и Турция работают над альтернативными маршрутами транспортировки зерна, но по объективным причинам Киев признает черноморский путь оптимальным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

Как уточнил глава МИД, восстановление зернового соглашения было ключевой темой беседы с турецкой стороной. «Над альтернативными маршрутами мы работаем, и это выполняемая задача. Но, объективно говоря, функционирование черноморского пути является оптимальным решением со всех точек зрения», — рассказал Кулеба. Он признал, что иные маршруты транспортировки зерна уступают черноморскому.

По его словам, Украина сможет существенно расширить транспортировку зерна по наземным коридорам, но блокада Черного моря должна прекратиться.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, часть, касающаяся России, не была выполнена.

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    Марина Совина
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