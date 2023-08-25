Российский полковник рассказал о происхождении беспилотников ВСУ

Полковник Матвийчук заявил о кустарном производстве беспилотников ВСУ

Основная часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится на дроны кустарного производства, собранные «на коленке» из западных комплектующих, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Эти беспилотники — это расходники, это не что-то из ряда вон выходящее. Это уже что-то, что поставлено на поток: пластмассовые изделия, которые выполняют функции доставки боеприпасов к цели. Можно говорить о том, что они достаточно дешевые», — отметил специалист.

Это уже не западные поставки. Развернуто кустарное производство на Украине, им привозят комплектующие, из которых они собирают беспилотники для применения. Кстати, беспилотники, которые обстреливают Россию уже тоже кустарного производства. Почему так? Промышленного производства сейчас на Украине нет, туда привозятся ящики со сборными деталями Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Матвийчук также рассказал о том, каких целей могут достигнуть беспилотники, созданные в подобных условиях.

«Чисто военная цель только одна: если получится, разрушить объект. Основная же цель этих атак скорее информационно-психологическая.. Это все часть информационной войны», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 25 августа, обнаружили 42 украинских дрона, все они были нейтрализованы.