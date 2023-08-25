69-я параллель
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18:58, 25 августа 202369-я параллель

Российский атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся с Северного полюса

Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся с Северного полюса в Мурманск

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся из экспедиции на Северный полюс в порт Мурманска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

В экспедиции приняли участие более 80 школьников — финалистов проекта «Ледокол знаний», победителей и призеров всероссийских конкурсов. Мурманскую область представили ученик кадетской школы, трижды ставший призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2023 году, и ученица академического лицея, победившая в конкурсе «Отличники Росатомфлота».

Школьников встретила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, которая поздравила их с окончанием экспедиции.

Ранее у ледокола «50 лет Победы» сняли на видео бегущих за дроном любопытных белых медведей. На записи видно, как один из хищников подпрыгивает, карабкается по льдинам и плывет по воде, глядя в объектив камеры.

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    Варвара Родикова
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