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06:30, 25 августа 2023Наука и техника

Ген долголетия голых землекопов пересадили мышам

Nature: пересадка гена голых землекопов продлила жизнь мышам

Фото: University of Rochester / J. Adam Fenster / physical.org

Ученые Рочестерского университета (США) увеличили продолжительность жизнь мышей, пересадив в их ДНК ген долголетия от голых землекопов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Известно, что ген HMW-HA, отвечающий за выработку гиалуроновой кислоты, задействован в биохимическом механизме, обеспечивающем необычайную устойчивость голых землекопов к раку. Хотя высокомолекулярная гиалуроновая кислота присутствует в организме других млекопитающих, у голых землекопов содержание этого вещества примерно в 10 раз больше, чем у мышей и людей.

Исследователи генетически модифицировала модель мыши, чтобы внедрить в их геном версию гена гиалуронансинтазы 2, который кодирует фермент, продуцирующий HMW-HA. Ген гиалуронансинтазы 2 также есть у всех млекопитающих, но вариант, характерный для голого землекопа, по-видимому, обеспечивает более сильную экспрессию гена, то есть производит больше ферментов.

Трансгенные мыши имели лучшую защиту как от спонтанных опухолей, так и от химически индуцированного рака кожи. У грызунов также улучшилось общее состояние здоровья, и они жили дольше по сравнению с обычными мышами. По мере старения у мышей наблюдалось меньше воспалений в различных частях тела и сохранялся более здоровый кишечник.

Предполагается, что у людей можно добиться схожего эффекта либо за счет замедления деградации HMW-HA, либо за счет усиления синтеза HMW-HA.

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    Александр Еникеев
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