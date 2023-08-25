Россияне ощутили подорожание мяса

ФОМ: рост цен на мясо ощутили 40 процентов россиян

Рост цен на мясо ощущают 40 процентов россиян, следует из результатов опросов, проведенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 18 по 20 августа.

В рамках исследования 1500 респондентов в 104 российских населенных пунктах попросили ответить на вопрос о продуктах, цены на которые заметно выросли за последний месяц.

По сравнению с 23 июля доля россиян, ощутивших подорожание мяса и птицы, выросла на четверть. Аналогичную динамику показала оценка роста цен на крупы и макаронные изделия (с 12 до 15 процентов).

Подорожание растительного масла, яиц и молока ощутили 14, 16 и 23 процента соответственно (против 12, 14 и 21 процента месяц назад). Доля заявивших о росте цен на сахар с 23 июля не изменилась и составила 27 процентов, а в случае с фруктами и овощами — уменьшилась с 19 до 17 процентов.

Ранее Банк России сообщил, что оценка инфляционных ожиданий россиян на годовом горизонте в августе 2023 года составила 11,5 процента, что на 0,4 процентных пункта превышает показатель июля и на 1 процентный пункт больше, чем в среднем с апреля по июнь. Регулятор отметил, что у россиян заметно повысилась обеспокоенность ростом цен на соль и сахар, бензин, мясо и птицу, а также чай и кофе.