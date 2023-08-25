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16:31, 25 августа 2023Среда обитания

Экстремальную жару назвали новой нормой для Европы

WMO: экстремальная жара стала новой нормой для европейских стран

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Экстремально высокие температуры стали новой нормой для европейских стран. Об этом заявил эксперт по климату Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, пишет CNBC.

Доказательством тому могут послужить масштабные лесные пожары в Греции, аномальная жара в Италии, наводнения и оползни в Греции и новые температурные рекорды в Турции. «Частота и интенсивность многих экстремальных явлений, таких как волны тепла и обильные осадки, увеличились за последние десятилетия», — отметил Силва.

По его словам, подобной ситуации не стоит удивляться — она сложилась на фоне многолетнего загрязнения планеты выбросами углекислого газа. Если человечество не начнет активно снижать объем эмиссии, то экстремальные погодные явления начнут случаться еще чаще.

Ранее британская метеорологическая служба Met Office спрогнозировала, что плюс 40 градусов Цельсия летом станет к 2060 году новой климатической нормой для Великобритании. Сейчас такая погода считается в стране рекордно жаркой.

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    Нина Ташевская
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