Находящаяся в розыске россиянка устроила перестрелку после ДТП

В Нижневартовске женщина устроила перестрелку после ДТП и травмировала силовика

В Нижневартовске 33-летняя местная жительница попала в аварию, а потом выстрелила из газового пистолета в другого участника ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис ЮГРА».

По данным канала, когда на место происшествия приехали полицейские, женщина закрылась в своем автомобиле, а потом решила скрыться. Силовик попытался помешать автолюбительнице, засунул руку через приоткрытое окно, чтобы разблокировать машину, но в результате она протащила его по асфальту. Другие полицейские применили оружие, гонщицу остановили и задержали.

Позднее стало известно, что женщина находится в розыске. Ее судили по двум статьям, в частности, за избиение, но она скрылась после назначения реального срока.

Ранее в Сургуте водитель во время конфликта с другим автолюбителем разбил битой лобовое стекло и капот его машины.

