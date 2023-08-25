Российский водитель брызнул в нарушителя из баллончика и получил удар битой

В Сургуте водитель во время конфликта разбил битой стекло машины россиянина

В Сургуте произошел конфликт между двумя водителями на фоне того, что один из них попытался вклиниться в плотный поток машин, нарушив правила дорожного движения, а второй его не пропустил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО — Югре.

Второй водитель распылил перцовый баллончик в сторону нарушителя. Пострадавший сначала вернулся в свой автомобиль, немного проехал, а потом припарковался на обочине, достал из багажника биту и разбил ею лобовое стекло и капот автомобиля оппонента. Владелец разбитой машины обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что нападавший — 49-летний местный житель. Сейчас силовики проводят доследственную проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист распылил баллончик в лицо директору балета Аллы Духовой «Тодес» Эдуарду Богуславскому, который возвращался домой вместе с сыном, и выхватил из его рук кошелек с 15 тысячами рублей.