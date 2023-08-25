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10:32, 25 августа 2023Бывший СССР

В СВР оценили ход контрнаступления ВСУ

Глава СВР Нарышкин заявил об очевидности провала контрнаступления ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) очевиден. Об этом глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказался на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве, передает РИА Новости.

Он заявил об очевидности провала летней кампании ВСУ, сравнив украинское руководство и их западных партнеров с немецкими генералами, винившими в своих ошибках «то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя».

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    Алевтина Запольская
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