Глава СВР Нарышкин заявил об очевидности провала контрнаступления ВСУ

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) очевиден. Об этом глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказался на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве, передает РИА Новости.

Он заявил об очевидности провала летней кампании ВСУ, сравнив украинское руководство и их западных партнеров с немецкими генералами, винившими в своих ошибках «то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя».