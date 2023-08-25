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18:20, 25 августа 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы утеплить пластиковые окна

Стройэксперт Васильев: утеплить пластиковые окна можно теплосберегающей пленкой

Фото: Unsplash

Лучше всего утеплить пластиковые окна поможет наклеенная на них специальная теплосберегающая пленка. Способы улучшить теплоизоляцию назвал россиянам строительный эксперт Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

По словам специалиста, такая пленка пропускает свет, но не дает уходить теплу. Материал следует клеить с нахлестом на раму металлизированной стороной наружу — сделать это можно при помощи двустороннего скотча. Затем пленку следует обдуть феном, чтобы она разгладилась и стала прозрачной и незаметной, пояснил Васильев.

Однако эксперт отметил, что подобные манипуляции не потребуются, если окно установлено правильно. «Если окно не обеспечивает теплоизоляцию, обратитесь к компании-установщику по гарантии, если она действует. Если нет, то обратитесь к специалистам — они отрегулируют окно, заменят монтажную пену», — посоветовал Васильев.

Ранее эксперт дал рекомендации по выбору пластиковых окон. По словам Васильева, лучшую защиту от шума дают двухрамные окна с утолщенным наружным стеклом и специальным шумозащитным вентиляционным клапаном — однако летом комнаты с ними все равно понадобится проветривать.

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    Нина Ташевская
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