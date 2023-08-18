Россиян научили выбирать пластиковые окна с лучшей защитой от шума

Эксперт: для лучшей шумоизоляции выбирайте двухрамные окна с утолщенным стеклом

Лучшую защиту от шума дают двухрамные окна с утолщенным наружным стеклом и специальным шумозащитным вентиляционным клапаном — однако летом комнаты с ними все равно понадобится проветривать. Выбирать такие окна россиян научил строительный эксперт Федор Васильев, его слова передает News.ru.

Специалист пояснил, что на шумоизоляцию оказывают влияние такие факторы, как толщина стекол, расстояние между стеклами в стеклопакетах и качество монтажа. «Высокочастотные шумы гасятся уплотнителями, так как они проникают через щели, а низкочастотные, проникающие сквозь стекла, толщиной стекол и расстоянием между ними», — рассказал Васильев.

В случае, если необходимо выбрать пластиковые окна с лучшей теплоизоляцией, эксперт посоветовал остановить свой выбор на двухкамерных стеклопакетах с пятикамерным профилем. При этом он отметил, что если поддержание тепла зимой не имеет критического значения, то подойдут и однокамерные стеклопакеты. При установке пластиковых окон специалист порекомендовал учитывать, насколько хорошо отапливается выбранное помещение, а также климатические условия региона проживания.

В августе Васильев посоветовал не перекрывать одновременно оба крана батареи, чтобы избежать ее разрыва.