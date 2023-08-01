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16:03, 1 августа 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы избежать разрыва батареи в доме

Эксперт Васильев посоветовал не перекрывать одновременно оба крана батареи

Фото: РИА Новости

При использовании батареи нельзя перекрывать одновременно оба ее крана. Способы избежать разрыва трубы в беседе с News.ru назвал строительный эксперт Федор Васильев.

По его словам, если краны радиатора закрыты продолжительное время, внутри батареи скапливается газ, из-за чего ее распирает. Эксперт рекомендовал жителям частных домов не заполнять батареи водой из скважины, потому что в такой жидкости есть щелочь и известь. Из-за наличия этих веществ в воде накапливается водород, что также может привести к разрыву.

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Васильев также назвал признаки, которые свидетельствуют об износе батареи. Главным признаком являются протечки, которые появляются из-за разрушения металла. К тому же протечка может указывать на засоры в системе отопления. Эксперт также указал, что если во время отопительного сезона батарея или отдельная ее часть остаются холодными, это также может говорить о засоре внутри радиатора. Изношенная батарея может разгерметизироваться и разорваться, предупредил эксперт.

Ранее россиянам рекомендовали установить в многоквартирных домах системы погодного регулирования подачи тепла. Это оборудование регулирует подачу поды в зависимости от температуры на улице и может помочь сэкономить на оплате коммунальных услуг.

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    Мария Черкасова
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