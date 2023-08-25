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18:36, 25 августа 2023Из жизни

В Норвегии убили оленей за пересечение границы с Россией

AP: в Норвегии убили 40 побывавших в России оленей

Фото: Edward Taylor / Unsplash

В Норвегии убили 40 из 42 оленей, которые вернулись после пересечения границы и выпаса на территории России. Об этом сообщает AP.

Из 42 оленей, которые побывали в России в поисках лучших пастбищ, 40 уже вернулись в Норвегию. Эти животные были убиты из опасения, что они могут вернуться в Россию. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожения туш в целях безопасности. Животные являются частью стад, которыми управляют коренные саамы в центральной и арктической Норвегии.

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Страна приступила к реконструкции построенной в 1954 году 150-километровой ограды для оленей вдоль своей границы с Россией в Арктике. Работы по восстановлению ограды обойдутся в 3,7 миллиона крон (32,8 миллиона рублей) и должны быть завершены к 1 октября. Таким образом Норвегия намеревается предотвратить дальнейший переход животных на территорию России.

В свою очередь, Россия уже направила два иска о компенсации. Один из них предполагает выплату на сумму почти 50 тысяч крон (444 тысячи рублей) за каждого оленя, перешедшего на территорию природного заповедника Пасвик в Мурманской области, второй — единовременную выплату в сумме почти 47 миллионов крон (417,2 миллиона рублей) за все дни, когда олени паслись в национальном парке.

Ранее сообщалось, что в канадской глубинке фотоловушка сняла двух похожих на ведьм голых женщин, которые ночью пришли к разлагающейся туше оленя в лесу и попытались съесть ее. У обеих женщин были длинные черные волосы, скрывавшие лица.

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    Алиса Дмитриева
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