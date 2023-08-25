Глава государственного оркестра Литвы выступил против запрета русских классиков

Глава оркестра Литвы Ринкявичюс выступил против запрета русских композиторов

Художественный руководитель Государственного оркестра Литвы Гинтарас Ринкявичюс выступил против запрета на исполнение произведений русских классических композиторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Ринкявичюс заявил, что согласен с запретом на въезд в республику музыкантов, поддержавших спецоперацию России на Украине. При этом он не понимает, чем провинились Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и Дмитрий Шостакович.

«В других странах музыку этих почивших композиторов исполняют, а в Литве — нет. В Польше — нет. Это несправедливо», — сказал худрук оркестра страны.

Ранее советский и латвийский композитор Раймонд Паулс высказался о запрете на въезд россиян в страны Прибалтики. Он считает, что артисты должны спокойно выступать в любых местах. При этом политические вопросы он назвал сложным процессом и признался, что далек от них.