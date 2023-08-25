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12:23, 25 августа 2023Бывший СССР

Глава государственного оркестра Литвы выступил против запрета русских классиков

Глава оркестра Литвы Ринкявичюс выступил против запрета русских композиторов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Художественный руководитель Государственного оркестра Литвы Гинтарас Ринкявичюс выступил против запрета на исполнение произведений русских классических композиторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Ринкявичюс заявил, что согласен с запретом на въезд в республику музыкантов, поддержавших спецоперацию России на Украине. При этом он не понимает, чем провинились Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и Дмитрий Шостакович.

«В других странах музыку этих почивших композиторов исполняют, а в Литве — нет. В Польше — нет. Это несправедливо», — сказал худрук оркестра страны.

Ранее советский и латвийский композитор Раймонд Паулс высказался о запрете на въезд россиян в страны Прибалтики. Он считает, что артисты должны спокойно выступать в любых местах. При этом политические вопросы он назвал сложным процессом и признался, что далек от них.

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    Алевтина Запольская
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