Россиянка продавала в интернете несуществующих шпицев и получила срок

В Орске женщина получила 10 месяцев за продажу несуществующего шпица

В Орске суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ местную жительницу, продававшую в интернете несуществующих шпицев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

Женщина признана виновной в мошенничестве. Ей было назначено мягкое наказание с учетом принесенных обманутой гражданке извинений и возмещение материального ущерба.

Суд установил, что россиянка разместила на торговой площадке объявление о продаже щенков породы шпиц, которых у нее не было. На объявление откликнулась покупательница из Чебоксар и перевела задаток за щенка в сумме семь миллионов рублей. После получения денег аферистка перестала выходить с ней на связь.

22 августа сообщалось, что в Югре полицейские задержали 21-летнюю жительницу Омска, подозреваемую в мошенничестве, — она похитила 800 тысяч рублей у 24-летнего знакомого из интернета и потратила их на пластические операции. Задержанная аферистка рассказала, что создала фиктивные страницы на сайте знакомств с использованием фотографий моделей и от их лица общалась с пользователями.