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16:24, 25 августа 2023Моя страна

В Калининграде пройдет выставка о Маяковском

В Калининграде пройдет выставка о Маяковском

Фото: Николай Петров / РИА Новости

В Калининграде 26 августа в музее «Дом китобоя» открывается выставка «Маяковский. Про это». Об этом сообщает издание «Клопс».

Выставка приурочена к 130-летию Маяковского и 1000-летию выхода поэмы «Про это» — она расскажет об истории создания поэмы, в основу повествования легли записи и письма поэта.

Впервые в Калининграде появятся черновой автограф поэмы, личные вещи Маяковского и его возлюбленной Лили Брик, их письма, фотографии, графика графика Давида Штеренберга, Густава Клуциса и Кукрыниксов из фондов Государственного музея истории российской литературы имени Даля, а также архитектурные проекты Георгия Крутикова, Николая Ладовского, Владимира Кринского, эскизы Александра Веснина из собрания Государственного музея архитектуры имени Щусева.

Согласно афише, выставка продлится до 14 января.

Ранее сообщалось, что Московский академический театр имени Маяковского открыл XX фестиваль искусств «Балтийские сезоны» в Калининграде. На главной сцене областного драматического театра представлена комедия «Бешеные деньги» с участием актрисы Светланы Немоляевой. Директор театра имени Маяковского Екатерина Лапшина пояснила, что у него «нет понятий гастрольные версии спектакля и гастрольные декорации, калининградский зритель увидит то же, что видит московский зритель».

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    Сергей Истомин
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