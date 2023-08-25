Театр Маяковского в Калининграде открыл фестиваль «Балтийские сезоны»

Театр Маяковского в Калининграде открыл фестиваль спектаклем «Бешеные деньги»

Московский академический театр имени Маяковского открыл XX фестиваль искусств «Балтийские сезоны» в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.

На главной сцене областного драматического театра представлена комедия «Бешеные деньги» с участием актрисы Светланы Немоляевой. «Премьера спектакля состоялась 7 апреля 2017 года и была приурочена к юбилею народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой, которая и сегодня на сцене в главной роли», — рассказала пресс-секретарь Калининградского облдрамтеатра Лидия Пименова. Она также отметила, что все билеты на спектакли были распроданы задолго до начала фестиваля.

Принципиально важно, по словам директора театра имени Маяковского Екатерины Лапшиной, что у театра Маяковского «нет понятий гастрольные версии спектакля и гастрольные декорации, калининградский зритель увидит то же, что видит наш московский зритель». Она считает это своеобразным знаком качества театра.

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