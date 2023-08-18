В Казани пройдет этнический фестиваль «Крутушка»

В Казани с 25 по 27 августа пройдет этнический фестиваль

В Казани в лагере «Байтик» состоится XIV Международный этнический фестиваль «Крутушка». Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Фестиваль пройдет с 25 по 27 августа. В нем примут участие более 300 исполнителей, а также около 50 коллективов, которые представят культуру разных регионов страны. Для посетителей подготовили более 150 мероприятий. Так, все желающие смогут увидеть выступления артистов и ансамблей, а также посетить выставки, спектакли и мастер-классы.

Помимо этого, для гостей организуют встречи с представителями Туниса, Бразилии, Египта и других стран. Отмечается, что на фестивале также будет работать кулинарная площадка.

Ранее сообщалось, что фестиваль ткачества и прядения «На зеленой горке холст ткут» пройдет в Сысерти (Свердловская область) при участии 80 мастеров из Московской, Ленинградской, Воронежской, Самарской, Тюменской и других областей. Посетители фестиваля смогут попробовать себя в роли ткачей и прях, поработав на старинных ткацких станках.

