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17:26, 17 августа 2023Моя страна

В Свердловской области пройдет фестиваль ткачества и прядения

В Сысерти пройдет фестиваль ткачества и прядения «На зеленой горке холст ткут»

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Фестиваль ткачества и прядения «На зеленой горке холст ткут» пройдет в Сысерти (Свердловская область) при участии 80 мастеров из Московской, Ленинградской, Воронежской, Самарской, Тюменской и других областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PR-специалиста туркластеров Свердловской области Влада Бородина.

Мероприятие состоится в субботу, 26 августа. Его организатором является Дом ремесел «Живинка в деле». «В режиме реального времени можно будет посмотреть, как они [мастера] создают тканые полотна и прядут самые длинные нити», — отметил Бородин.

Посетители фестиваля смогут попробовать себя в роли ткачей и прях, поработав на старинных ткацких станках. Также пройдут тематические мастер-классы для детей и взрослых, дефиле одежды в стиле фолк, ярмарка ремесленников, лектории и концерты народных и фолк-коллективов.

Ранее в августе V Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-Fest» открылся в Кинешме Ивановской области.

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    Карина Черных
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