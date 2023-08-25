В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в прощании с Пригожиным

Песков об участии Путина в прощании с Пригожиным: у президента плотный график

У президента очень плотный график. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможном участии главы государства в прощании с бизнесменом Евгением Пригожиным. Слова Пескова приводит ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что тела еще только предстоит опознать, а эта процедура может занять много времени.

«Сейчас, когда нет никаких дат (...) и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Ну, единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график», — заявил Песков.

Самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа.

На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, спасти никого не удалось. Среди пассажиров, в частности, числился командир Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.