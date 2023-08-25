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12:52, 25 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик сообщил о разводе с женой после 12 лет брака

Комик Денис Косяков заявил, что разводится с женой после 12 лет брака

Кадр: «Ассоль» / YouTube

Популярный российский комик и актер Денис Косяков сообщил, что разводится с женой Еленой после 21 года отношений, из которых 12 лет они прожили в браке. Подробности расставания с супругой он раскрыл в эфире ток-шоу «О чем (НЕ) говорят женщины», запись которого доступна на YouTube.

Косяков заявил, что сейчас находится в процессе развода с женой. «Развод — тяжелая штука. (...) Я думал, что все это будет проще», — признался он.

Актер также заявил, что в последнее время его супруга сильно изменилась и заинтересовалась другими вещами, помимо быта. «Это все произошло в одночасье. (...) Человек начал меняться и изменился настолько, что, видимо, мы уже не сможем быть вместе», — заключил комик.

Ранее Косяков развеял связанный с КВН популярный миф о себе. Комик рассказал, что, вопреки распространенному мнению, он никогда не участвовал в телеигре.

Косяков женился в 2011 году. У пары есть сыновья Денис и Дмитрий.

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    Олег Давыдов
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