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13:10, 25 июля 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик развеял связанный с КВН миф

Комик Денис Косяков заявил, что, вопреки распространенному мнению, он не играл в КВН
Денис Косяков

Денис Косяков. Кадр: Телеканал 360 и Михаил Онуфриенко / RuTube

Известный российский комик и актер Денис Косяков, снимающий обзоры выпусков КВН, развеял связанный с телеигрой популярный миф о себе. В интервью журналистке Марусе Михейчик для проекта телеканала «360» «Тет-а-тет с Марусей» он заявил, что никогда не участвовал в проекте. Запись их разговора доступна на Rutube.

Косяков рассказал, что, вопреки распространенному мнению, не играл в КВН. При этом он уточнил, что очень любит телеигру.

«Наверное, того, что я играл в школе в КВН, оказалось достаточно для того, чтобы меня причислить к КВНу», — предположил комик.

Ранее Косяков рассказал о двух вырезанных из телеигры эпизодах. По его словам, из эфира третьей игры 1/4 финала Высшей лиги КВН 2023 года убрали, в частности, слова ведущего Тимура Батрутдинова, который произнес фразу «за лупами очков».

Денис Косяков — российский комик, актер и сценарист. Прославился благодаря участию в шоу «Смех без правил» и «Убойная лига». Выступил сценаристом сериалов «Зайцев +1», «Остров» и «Ивановы-Ивановы». В качестве актера появлялся в таких фильмах, как «Женщины против мужчин», «Отрыв» и «Одноклассницы».

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    Олег Давыдов
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